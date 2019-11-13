بالصور.. الهلال يعاود تدريباته بعد راحة الـ3 أيام

نواف السالم(صدى):

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تدريباتهم الاعتيادية وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة ثلاثة أيام؛ نظير توقف المنافسات.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو، في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية وسط متابعة رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.

واشتمل التدريب على: تدريبات لياقية باستخدام الكرة، تطبيقات فنية وتكتيكية، مناورة على جزء من مساحة الملعب.

احتضن ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي تدريبات الفريق؛ وذلك لانشغال الملعب الرئيس بأعمال الزراعة الشتوية

ومنح الجهاز الفني ثنائي الفريق ” كارلوس إدواردو وجوستافو كويلار ” إجازة إضافية لمدة ثلاثة أيام، فيما يؤدي الفريق مساء يوم غد الخميس مرانا مغلقا، وذلك في مقر النادي.