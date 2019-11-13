عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة تقدم اكثر من 14 ألف وصفة طبية للاشقاء السوريين

سعيد العجل(صدى):

قامت عيادات مركز الملك سلمان من خلال الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري بصرف 14756 وصفة طبية خلال شهر اكتوبر من العام 2019م شملت مئات الاصناف من الادوية والمستلزمات الطبية لكافة الفئات العمرية من الاشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات خلال هذا الشهر .

الجدير بالذكر ان الصيدلية تعمل على تأمين المرضى من الأشقاء اللاجئين السوريين الذين يراجعون العيادات بكل المستلزمات العلاجية و الدوائية على اختلاف حاجتهم وفقاً للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية ، من خلال اجراءات دقيقة ،وذلك لضمان حصول كل مستفيد من الاشقاء اللاجئين السوريين على العلاج المناسب لحالته المرضية ،مع ضبط عملية الصرف لتلافي كافة العقبات والاشكالات المتوقعة .

وذكر الدكتور بدر السمحان في حديث له أن مركز الملك سلمان ومن خلال العيادات التابعه له في مخيم الزعتري يحرص كل الحرص على أن تكون كافة الادوية والمستلزمات الطبية متوفره بشكل مستمر طوال العام وذلك لتمكين الشقيق السوري من الحصول على الدواء المناسب له دون نقص او عناء .

من جهه اخرى ثمن الاشقاء السوريين الجهود الانسانية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لصلاح اللاجئين والنازحين السوريين .