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صحي القبيلية يحصل على الأعتماد السعودي للمنشآت الصحية سباهي

صحي القبيلية يحصل على الأعتماد السعودي للمنشآت الصحية سباهي
محمد السعران(صدى):

أملج_حصل مركز صحي القبلية بمحافظة أملج بقيادة الاخصائى أحمد عبدالرحمن الحمدى ،على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لأعتماد المنشآت الصحية ” سباهي ” بعد تحقيق المركز لجميع المعايير والمتطلبات الأساسية للحصول على الاعتماد .

ويشار إلى أن وزارة الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ، أطلقت مبادرة ” إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية ” ، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة ، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله .


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