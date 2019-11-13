انتداب المهندسة ريم البنصاري لتمثيل المملكة في اجتماعات تحديث المواصفة الدولية في البيئة العمرانية

محمد السعران(صدى):

انتدبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خبيرة الوصول الشامل، المهندسة المعمارية ريم البنصاري، لتمثيل المملكة في الاجتماعات الخاصة باللجنة الدولية المكلفة بتحديث المواصفة الدولية الخاصة بالوصول الشامل في البيئة العمرانية المنعقدة في مدينة أوسلو النرويجية خلال الفترة 12 – 14 من نوفمبر الجاري.

وذكرت البنصاري، أن الوصول الشامل يهدف إلى دمج أصحاب الإعاقات الحركية في المجتمع وتذييل العقبات أمامهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي؛ لكي يتمكنوا من ممارسة حقوقهم وتحقيق طموحاتهم وخدمة بلادهم ودمجهم في المجتمع مع أقرانهم.