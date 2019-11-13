بعد أزمة السمنة.. ريهام سعيد تنشر صورتها خلال عرض لرقص إيقاعي

القاهرة(صدى):

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام “، صورة لها وهي بعمر الـ19 عامًا، كانت تقدم عرض لرقص إيقاعي.

وعلقت سعيد، على الصورة قائلة: ” كان عندي 19 سنة وكنت بقدم عروض تمثيل ورقص إيقاعي لأي حد من قرايبنا بيجي البيت “، وأغلقت الإعلامية التعليقات على الصورة.

ويذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، تعرضت لأزمة في الفترة الأخيرة بسبب تصريحاتها عن أصحاب السمنة الزائدة، التي وصفت بالإساءة إليهن، وقررت وقتها إدارة القناة وقف برنامجها ” صبايا “.