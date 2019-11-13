أطباء يستبدلون رئتي مراهق بعد تلفهما بسبب السجائر الإلكترونية

واشنطن(صدى):

شهدت أمريكة عملية زرع رئتين في صدر مراهق لأول مرة، بسبب الأضرار الخطيرة التي تعرضت لها رئتاه السابقتان نتيجة تدخينه السجائر الإلكترونية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية : العملية أُجريت في مركز هنري فورد الصحي بمدينة ديترويت في الـ 15 من الشهر الماضي، بعد أن تم إدخال مراهق للمستشفى وهو يعاني من التهابات حادة برئتيه، قال الأطباء إنّه لا يمكن علاجهما.

ويعتبر المراهق أول شخص في العالم تُجرى له عملية استبدال رئتين نتيجة إصابة ناجمة عن تدخين السجائر الإلكترونية.

ولا يزال المريض في المستشفى ويتماثل للشفاء وإن كان ببطْء

وقال الدكتور حسن نعمة، الذي أجرى الجراحة” هذه الإصابة هي شر حقيقي لم أواجهه من قبل.. والحقيقة أن علاج الضرر الذي تحدثه تلك السجائر للرئتين ليس سهلًا، وأنصح الجميع بأن يحذّروا أطفالهم بشأن هذه السجائر.