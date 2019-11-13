بالصور.. الأخضر يواصل استعداداتهم لمواجهة منتخب أوزبكستان
اختتم لاعبو المنتخب الوطني اليوم الاربعاء استعداداتهم لمواجهة منتخب أوزبكستان غداً الخميس بحصة تدريبية على استاد باختكور تحت إشراف المدير الفني “ إيرفي رينارد “.
وشهدت الحصة التدريبية حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية أوزبكستان هشام السويلم.
واجتمع المسحل بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية و أكد خلال حديثه على أهمية المباراة، ومشدداً على ثقته باللاعبين في تحقيق النتيجة الإيجابية.
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