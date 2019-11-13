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بالصور.. الأخضر يواصل استعداداتهم لمواجهة منتخب أوزبكستان

بالصور.. الأخضر يواصل استعداداتهم لمواجهة منتخب أوزبكستان
ماجد محمد(صدى):

اختتم لاعبو المنتخب الوطني اليوم الاربعاء استعداداتهم لمواجهة منتخب أوزبكستان غداً الخميس بحصة تدريبية على استاد باختكور تحت إشراف المدير الفني “ إيرفي رينارد “.

وشهدت الحصة التدريبية حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية أوزبكستان هشام السويلم.

واجتمع المسحل بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية و أكد خلال حديثه على أهمية المباراة، ومشدداً على ثقته باللاعبين في تحقيق النتيجة الإيجابية.

 

 

 


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