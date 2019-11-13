مستشفى الدلم يشارك صحة الرياض في فعاليات اليوم العالمي للسكري

سعيد العجل(صدى):

بحضور سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى و مساعده للرعاية الأولية الأستاذ: خالد العنزي، شارك مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود و قطاع الإشراف الصحي بمحافظة الدلم في فعاليات اليوم العالمي للسكر الذي أقيم اليوم الأربعاء الموافق ١٦-٣-١٤٤١ه

و كان سعادة الدكتور محمد التويجري مدير عام صحة الرياض دشن فعاليات اليوم العالمي للسكري الذي نظمته صحة الرياض بمشاركة عدد من مستشفيات

المنطقة في محطة القطار بمدينة الرياض.

جاءت مشاركة المستشفى عبر ركن توعوي احتوى عدد من المنشورات الطبية و التي تهدف الى التعريف بالسكري، مسبباته و أعراضه و طرق الوقاية منه كما أتاح المعرض للزوار فرصة فحص مستوى السكر و الضغط و العيون و القدم السكري إضافة الى تقديم المشورة الطبية عبر فريق صحي تواجد في الركن المعدّ لهذه المناسبة،كما يصاحب ذلك سيارة متنقلة جهزت خصيصاً لهذه المناسبة.و قال الدكتور الدخيني إن التوعية الصحية باتت تشكل هدف أساسي لوزارة الصحة، و نحن هنا اليوم لترسيخ مفهوم رسالتنا الشاملة التي تخدم مجتمعنا تثقيفياً و توعية و وقاية و علاج.