صدور قرار مجلس الوزراء بترقية الأستاذ/ خالد محمد أبو ملحة للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية

سعيد العجل(صدى):

صدر قرار مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي ، على ترقية الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالله أبو ملحة إلى وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

وبهذه المناسبة رفع سعادته أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الكريمة، ولصاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة مؤكداً أنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزاً لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي. نتقدم بالتهنئة للاستاذ خالد ابوملحة والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع المسئول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.