الخثلان: المولد النبوي بدعة لكن يجوز أكل الطعام والشراب المقدّم فيه (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، أن المولد النبوي «بدعة محدثة»؛ لأن فيه تعظيم زمن معين كل عام.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك»، أن «الصحابة وتابعوهم لم يحتفلوا به رغم أنهم يحبون النبي صلّ الله عليه وسلم أكثر منا».

وأردف: «لكن الإنسان إذا هُدي لها بهدية مما يُصنع في هذا الاحتفال، فلا بأس من قبولها، مضيفًا أن الإنسان يمكنه قبول الهدية من الكفار في أعيادهم إلا إذا كان مما يُذبح».

وتابع: « فإذا كان هذا جائز بالنسبة لأعياد الكفار فمن باب أولى أنه يجوز قبول الهدية من المسلمين ».

جاء ذلك في إجابته على سؤال: « هل يجوز أكل ما يقدم من طعام أو شراب في المولد النبوي » .