مدرب البرتغال يفضح أكاذيب ساري: « رونالدو سليم »

نواف السالم(صدى):

يبدو أن أزمة كريستيانو رونالد وساري مدرب يوفنتوس لن تنتهي بسهولة؛ فتواصل الصحف والتقارير الحديث حول الخلاف بينهما.

ويشعر رونالدو بالغضب بعد أن قرر ساري استبداله في مباراتي لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، ثم ميلان في الدوري الإيطالي، وذلك في غضون 5 أيام فقط.

وكان ساري قد حاول تهدئة الموقف مع رونالدو، بعد أن أشار في المرتين إلى أن اللاعب البرتغالي يعاني من إصابة، وهو ما دفعه لإخراجه من الملعب.

وفي هذا الصدد قال مدرب منتخب البرتغال فرنامدو سانتوس أن إدعاءات ساري ليست حقيقية، وأكد أن رونالدو سليم تمامًا، ولا يعاني من أي إصابات.

وقال سانتوس، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البرتغال وليتوانيا، غدًا الخميس، في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020،: الكل يريد الحديث عن كريستيانو رونالدو لأنه الأفضل في العالم.

وأضاف: رونالدو هنا معنا، وهو سليم تمامًا، وسوف يشارك في مباراة ليتوانيا.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: تصريحات سانتوس من شأنها أن تثير الشكوك حول موقف ساري من رونالدو في يوفنتوس، خاصة بعد أن أكد المدرب الإيطالي أن صاروخ ماديرا يعاني من إصابة في الركبة، وكان هذا هو السبب الذي دفعه لاستبداله أمام لوكوموتيف موسكو ثم ميلان.