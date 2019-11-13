ريال مدريد يبدأ دراسته التسويقية لصفقة مبابي

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ الدراسات التسويقية الخاصة بصفقة المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان.

وكشفت التقارير، أن الملكي مستعد لدفع 400 مليون يورو، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ انتقالات كرة القدم، متخطيًا البرازيلي نيمار.

وأوضحت التقارير، أن صفقة مبابي ستؤدي إلى مبيعات قياسية لقميص اللاعب، تتراوح بين 700 إلى 800 ألف قميص، وهو ما يعني أن الربح الصافي من مبيعات قمصان مبابي يمكن أن يصل إلى 80 مليون يورو على أقل تقدير.