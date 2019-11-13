نايف السالم(صدى):

حذرت النيابة العامة، من منح أي شخص الفرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أوالمنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية.

وقالت النيابة العامة: لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أوالمنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية، إذ إن التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة.

وأضافت: «احذر من تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك مساهمة منك في عمليات غسل أموال».