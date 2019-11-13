اكتتاب أرامكو لن يؤثر على اتفاقياتها مع أوبك

وكالات(صدى):

كشف الأمين العام لمنظمة أوبك، أن إدراج شركة أرامكو السعودية لن يؤثر على دور المملكة داخل المنظمة، أو التزامها باتفاقات الإنتاج.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة رويترز البريطانية، إذ أكد أنه واثق من أن أوبك وحلفاءها، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي مازالت قوية.

وتوقع أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأمريكي، مشيرًا إلى أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموًا في الإنتاج لن يزيد على حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا.

يشار إلى أنه من المقرر يتم إعلان النطاق السعري لأرامكو بالتزامن مع بناء سجل أوامر الاكتتاب في الشركة يوم الأحد المقبل.