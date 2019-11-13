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    نوفمبر

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وظائف شاغرة في شركة حزام المعلومات

وظائف شاغرة في شركة حزام المعلومات
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة حزام المعلومات عن توفر 6 وظائف شاغرة ، للرجال والنساء ، للعمل بمدينة الرياض .

وجاءت المسميات كالتالي:

أخصائي موارد بشرية ‎
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 4 أشهر
الفرص المتاحة: 1

أخصائي تسويق ‎
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 4 أشهر
الفرص المتاحة: 4

أخصائي علاقات حكومية ‎
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 3 أشهر
الفرص المتاحة: 1
للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط ( هنــــــــا ) .


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