وظائف شاغرة في شركة حزام المعلومات
كشفت شركة حزام المعلومات عن توفر 6 وظائف شاغرة ، للرجال والنساء ، للعمل بمدينة الرياض .
وجاءت المسميات كالتالي:
أخصائي موارد بشرية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 4 أشهر
الفرص المتاحة: 1
أخصائي تسويق
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 4 أشهر
الفرص المتاحة: 4
أخصائي علاقات حكومية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 3 أشهر
الفرص المتاحة: 1
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