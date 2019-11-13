وظائف شاغرة في شركة حزام المعلومات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة حزام المعلومات عن توفر 6 وظائف شاغرة ، للرجال والنساء ، للعمل بمدينة الرياض .

وجاءت المسميات كالتالي:

أخصائي موارد بشرية ‎

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 4 أشهر

الفرص المتاحة: 1

أخصائي تسويق ‎

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 4 أشهر

الفرص المتاحة: 4

أخصائي علاقات حكومية ‎

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 3 أشهر

الفرص المتاحة: 1

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