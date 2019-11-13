إيقاف قائد فرانكفورت حتى نهاية العام

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد الكرة الألماني عن إيقاف قائد فريق آينتراخت فرانكفورت ديفيد أبراهام، من اللعب في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا) حتى نهاية العام الحالي.

وجاء ذلك على خلفية ضرب كريستيان ستريتش مدرب فريق فرايبورج، خلال مباراة الفريقين بالمسابقة يوم الأحد الماضي.

وحصل أبراهام على البطاقة الحمراء عقب الواقعة التي حدثت في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فرايبورغ 1-0 على ضيفه فرانكفورت.

وعاقب اتحاد الكرة الألماني اللاعب الأرجنتيني (33 عاماً) بالإيقاف لمدة سبعة أسابيع، تبدأ من تاريخ حدوث الواقعة، حيث تنتهي في 29 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما يعني غيابه عن ست مباريات للفريق في بوندسليجا، لكن بإمكانه اللعب في مباراتي الفريق المتبقيتين بمرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

كما تم توقيع غرامة مالية على أبراهام قدرها 25 ألف يورو (27500 دولار)، لكن ناديه أعلن اعتزامه التقدم باستئناف ضد العقوبة.