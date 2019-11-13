امرأة تقاضي زوجها: « بيصورني وأنا نايمة »

القاهرة(صدى):

قررت سيدة مصرية رفع دعوى خلع ضد زوجها ، على خلفية عدم تقديره لما تقوم به من مجهود وإهانتها أمام الأبناء.

وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة: تزوجت فى سن صغير وانجبت ثلاثه ابناء اكبرهم يبلغ عامه الـ 13 وقتى وجهدى مكرس لابنائى رفضت النزول إلى مجال العمل حتى لا أقصر فى حقوق ابنائى وزوجى فى أحدى الأيام .

وتابع : «لم أشعر بأن زوجى يقدر ارهاقى وتعبى بل كان يتعمد دائما السخريه منى ومحاوله التقليل من مجهودي اليومي».

وأضافت:«فى إحدى الأيام وجدته يرسل فيديو قد قام بتسجيله لي وأنا نائمه، لابنائي وكنت أتحدث بصوت عالي فقاموا بالسخرية مني والضحك على شعرت بقسوة تصرفه وعاتبته على تصرفه فأعتذر منى واكد لى ان ابنائى لم يقصدوا الاستهانه بى فقررت أن أنسى تصرفه المشين معى»

واستكملت: «بعد عدة أسابيع زارنا شقيقه وزوجته لقضاء يوم خاص معنا فرحبت بهم كعادتى وطالبتهم بضرورة تناول الغداء معنا واثناء اعدادى الطعام لاحظت أنهم يضحكون بصوت عالى بالإضافه إلى السخريه منى لاكتشف بأن زوجى سجل لى عدة فيديوهات وانا نائمه وكان يساعدها بصحبه شقيقه وزوجته

قررت الزوجة الإنفصال عنه لأنها ترى أنه لا يؤتمن على عرضه ويقوم بكشف أسرارها دون مراعاة لمشاعرها.