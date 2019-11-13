احذري.. وظائف تؤثر على قلب المرأة

أميرة خالد(صدى):

ترتبط بعض الوظائف بزيادة خطر إصابة المرأة بأمراض القلب، فيما ترتبط وظائف أخرى بانخفاض هذه المخاطر التي تؤثر على صحة المرأة.

وأكدت دراسة حديثة أن وظيفة «الأخصائية الاجتماعية» هي الأكثر إجهادًا لقلب المرأة؛ نظرًا لارتباطها بزيادة خطر أمراض القلب بنسبة 36% مقارنة بوظائف أخرى.

وأضافت أن وظائف «الكاشير، الممرضة، والأخصائية النفسية» هم أسوأ وظائف لقلب المرأة بعد الأخصائية الاجتماعية، بينما تعد «سمسرة العقارات» هي الأفضل لقلوبهن.

وأوضحت الدراسة أن وظيفة «الكاشير» أو أمين الصندوق في محلات البيع بالتجزئة، تزيد من خطر أمراض القلب لدى السيدات بنسبة 33%، ويليها وظائف «الممرضة، الأخصائية النفسية، ثم طبيبة الزيارات المنزلية» بنسبة 16%.

كما أشارت إلى أن العمل في «بيع وسمسرة العقارات» يرتبط بانخفاض خطر إصابة المرأة بأمراض القلب بنسبة 24%، يليها وظيفة مساعد إداري «سكرتيرة» بنسبة 11%.