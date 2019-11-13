يطالبني بملابس عارية والذهاب للديسكو.. عروس تطلب الخلع بعد 10 أشهر

القاهرة(صدى):

اتخذت هذه الزيجة التي لم يمر عليها سوى 10 أشهر فقط، مسارًا مختلفًا عن المعتاد، فبينما يطالب الرجال بالحشمة وارتداء النقاب والحجاب طالب هذا الزوج بالتبرج والعري.

وروت الزوجة التي طلبت الطلاق بعد 10 أشهر فقط تفاصيل حياتها، مؤكدة أن زوجها منذ بداية الزواج يطالبها بالتخلي عن الحجاب وارتداء ملابس عارية، وأن العديد من المشاكل نشبت بسبب هذا الأمر.

وأوضحت أنه كان يتركها بحريتها لفترة ثم يعاود طلباته الغريبة مرة أخرى، قائلة ” في إحدى الأيام طلب مني زوجي الذهاب إلى الديسكو لقضاء بعض الوقت الممتع لكني رفضت وتركت المنزل لإصراره الذهاب بالقوة “.

وأضافت أنه حاول إرضائها وأكد أنه لن يطلب مثل هذه الطلبات مرة أخرى، لكنه عاود طلباته مرة أخرى وهددها إن لم تذهب معه للديسكو سيتزوج عليها ويتركها وحيدة.

كما أشارت إلى أنها رضخت لطباته وذهبت معه، مضيفة ” رضخت له وذهبت لأجد نفسي أخلع الحجاب للمرور من باب الديسكو بشرط أن ارتديه في الداخل، لكن زوجي وصديقاتي كادوا يمزقون حجابي لأكون شبيه لهم، فتركتهم وعدت إلى منزل أسرتي ولن أعود له مرة أخرى “، لافتة إلى أنها رفعت دعوى خلع.