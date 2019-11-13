عائلة من الصراصير تتخذ أذن شاب بيتا لها

بكين(صدى):

في واقعة غريبة، اتخذت عائلة من الصراصير أذن شاب بيتًا لتعيش وتتكاثر داخل طبلة الأذن، وتم اكتشاف هذا الأمر بعدما عانى الرجل من ألم حاد في الأذن.

واكتشف الأطباء وجود عائلة من الصراصير تكاثرت في طلبة أذنه، ليتم على الفور نقل الشاب الذي يبلغ 24 عامًا إلى مشفى سانهي في مقاطعة غوانغدونغ الصينية.

ومن جانبه، أكد اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة، أن الشاب كان يعاني من ألم حاد وكان يشعر بشئ يخدشه ويزحف داخل أذنه، موضحًا أن ظروف حباته غير صحية ما تسبب في هذه الواقعة الغريبة.

وأضاف الطبيب أن الشاب مسؤول عن حالته، فقد اعتاد ترك الطعام بجانب سريره دون حفظه في الثلاجة، ما أدى لظهور الحشرات في مكان نومه وتوغلها في جسده.

ووجه الطبيب عدة نصائح للشاب الذي عانى من إصابات طفيفة وخرج من المستشفى، منها تطهير المجاري والصرف الصحي واستخدام الناموسيات والشبكات على النوافذ.