علي القحطاني(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، منذ قليل، إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين.

ويذكر أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وذلك حفاظًا عى سلامة الجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان».