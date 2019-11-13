«الأمن السيبراني» يحذر من «أدوبي ومايكروسوفت»

علي القحطاني(صدى):

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي المستوى، من تحديثات Adobe لمعالجة عدد من الثغرات في عدة المنتجات.

وأوضحت أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، تنفيذ برمجيات خبيثة، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الإجراءات الوقائية.

وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Adobe توضيحا لهذه التحديثات اضغط هنــــــــــــا .

كما أصدر المركز، تحذيرًا أمنيًا عاليًا جدًا من تحديثات ميكروسوفت؛ إذ يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ التهديدات الآتية:

• تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.

• تجاوز الخصائص الأمنية.

• هجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks).

• الكشف والإفصاح عن البيانات

• رفع وترقية الصلاحيات بطريقة غير مصرح بها.

• هجمة حجب الخدمة Denial of Service DoS

وأوصى المركز بتحديث المنتجات والاطلاع على كافة تفاصيل المنتجات المتأثرة عبر الرابط أدناه:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/summary .