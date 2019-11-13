6 تأثيرات سلبية على البشرة بسبب التدخين

أميرة خالد(صدى):

يعتبر التدخين من أخطر الأشياء التي تواجه الإنسان، نظرًا للتأثير السلبي على صحة القلب والرئتين والدماغ، بالإضافة للعديد من الأمراض الأخرى.

كما يضر التدخين بالمظهر الخارجي للجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص، فضلاً عن أعراض الشيخوخة المبكرة التي يتسبب بها.

ونرصد في السطور التالية 6 تأثييرات للتدخين على البشرة، أولًا ” الانتفاخات “، إذ يتسبب التدخين في ظهور انتفاخات تحت العين بشكل دائم فضلاً عن الهالات السوداء الناتجة عن نقص النيكوتين وتتزايد مع مرور الوقت.

ثانيًا ” التجاعيد ” يعمل التدخين على إظهار شيخوخة البشرة بشكل سريع، وتتزايد التجاعيد بصورة أكبر عند تدخين كمية كبيرة من السجائر، فضلاً عن تسببه في ضيق الأوعية الدموية في طبقات الجلد، ثالثًا ” اصفرار البشرة ” إذ يعمل النيكوتين الموجود في السجائر على تزايد اصفرار البشرة، فضلاً عن الرائحة المزعجة للفم والأنف.

رابعًا ” عدم التئام الجروح ” ويؤخر التدخين من عملية التئام الجروح، حيث تأخذ وقت أكثر من الطبيعي لإصلاح الخلايا وإعادة بنائها نظرًا لتقليل كمية الأكسجين في المناطق المصابة، خامسًا ” فقدان الوهج ” وذلك لأن التدخين يتسبب في فقدان البشرة لتوهجها حيث تصبح جافة وعديمة الإشراق، نظرًا لأن التدخين يحتوي على أول أكسيد الكربون الذي يساعد على تلف الجلد.

كما يعمل التدخين على ” إضافة سنوات لمظهرك ” ويجعلك أكبر عمرًا، نظرًا لظهور الخطوط الدقيقة حول الفم بشكل كبير عند التدخين، كما يضعف الجلد حول العينين والجبهة والرقبة والصدر.