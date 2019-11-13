وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وتأتي الوظائف على مسمى : موظف المشتريات الإقليمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، مدير حلول التسليم: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات)، أخصائي إدارة الصندوق: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

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