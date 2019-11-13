رسميًا.. محمد صلاح يغيب عن مواجهات مصر في أفريقيا ويعود إلى ليفربول

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن غياب الدولي محمد صلاح عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا؛ بسبب الإصابة.

من جانبه، أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، أن تقرير نادي ليفربول الإنجليزي عن إصابة صلاح كان به خطأ، وأنه تم اكتشاف أن حجم الإصابة أكبر مما ذكر فيه خلال الفحوصات التي خضع لها بمصر.

وغادر محمد صلاح، مصر عائدًا إلى انجلترا بعد تأكد غيابه عن مواجهات مصر في أفريقيا.

ورجّحت الجماهير المصرية، أن النجم محمد صلاح هو من يرفض اللعب للمنتخب المصري؛ إثر الأزمات التي واجهها مع اتحاد الكرة.

وكان نجم ليفربول، قد حذف وصفه كلاعب في منتخب مصر من بياناته على «تويتر» ولم يعده مرة أخرى، الأمر الذي زاد من شكوك الجماهير المصرية.

يذكر أن شعبية محمد صلاح في مصر كانت قد تراجعت بشكل بسيط بعد خروج الفراعنة مبكرًا من منافسات الأمم الأفريقية الماضية والتي فازت بها الجزائر؛ إذ اتهمته الجماهير بأنه لا يعطي كامل جهده للمنتخب.