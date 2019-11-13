وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة المراعي لمنتجات الألبان، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين من الجنسين؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في كل من « الرياض، وحائل » .

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، تحت مسميات «مدير مجموعة المنتجات» بالرياض، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس تخصصات التسويق، أو الإدارة.

وأضافت «مدير العلامة التجارية» للمواطنين بالرياض، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس تخصصات إدارة الأعمال، التسويق، و «مدير التسويق التجاري» للمواطنين بالرياض، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

كما تتضمن الوظائف « محلل دعم أول » بالرياض، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب الآلي، أو تقنية المعلومات، و«مستشار أول الصحة والسلامة والأمن » بحائل، ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الصحة المهنية، والسلامة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي من هنــــــــا .