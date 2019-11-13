اسباب تغير رائحة البول ولونه عند النساء

أميرة خالد(صدى):

قال أطباء ، إن رائحة البول الكريهة عند النساء لها علاقة بالتغيرات الهرمونية والمشاكل المهبلية بشكل خاص ، ومنها ( التهابات المهبل – خلل درجة الحموضة بالمهبل- التبويض والحمل ) .

وأضاف الأطباء ، ليس لون البول وحده هو المؤشر للاصابة ببعض الأمراض، انما يمكن التعرف على الاصابة ببعض الأمراض من خلال رائحة البول والتي يسجل تغيرها مؤشرا على العديد من الامراض والمشاكل الصحية ، ومن هذه الأمراض :

• مرض السكري: نتيجة افراز الكليتين لمزيد من السكر، حيث تصبح رائحة البول أشبه بالفاكهة أو رائحة سكرية. فإذا ظهرت هذه الرائحة مع رغبة مستمرة ومتكررة في التبول، فإن هذا قد يؤشر بالإصابة بمرض السكري.

• بكتيريا المسالك البولية: عند وجود رائحة كريهة في البول أو رائحة أمونيا نفاذة، فهذا يعني احتمالية الإصابة بعدوى بكتيرية في المسالك البولية. وتحتاج هذه الحالة المرضية للذهاب إلى الطبيب والحصول على العلاجات التي تقضي على هذه البكتيريا.

• الجفاف: رائحة البول القوية واللون الداكن قد تكون نتيجة قلة شرب الماء واصابة الجسم بالجفاف. وفي هذه الحالة ينصح بشرب الماء بكميات كافية للتخلص من هذه المشكلة.