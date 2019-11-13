بالفيديو.. شاب يرتدي ملابس داخلية ويسير في مكان عام

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب يرتدي زي غير محتشم ويسير في أحد الأماكن العامة بالمملكة.

وأوضح الفيديو، الشاب الذي يرتدي الملابس الداخلية فقط دون الزي الكامل؛ ضاربًا بالقوانين ولائحة الذوق العام عرض الحائط.

ورجّح متداولو الفيديو، أن يكون الشاب مريض نفسي.