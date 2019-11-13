بالفيديو.. شاب يرتدي ملابس داخلية ويسير في مكان عام
أظهر مقطع فيديو، شاب يرتدي زي غير محتشم ويسير في أحد الأماكن العامة بالمملكة.
وأوضح الفيديو، الشاب الذي يرتدي الملابس الداخلية فقط دون الزي الكامل؛ ضاربًا بالقوانين ولائحة الذوق العام عرض الحائط.
ورجّح متداولو الفيديو، أن يكون الشاب مريض نفسي.
ابو حرب[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 28 دقيقة
ماءجر الطابق العلوى …… او يقصد مادام اعطيتو الحريه للنساء انا ابقى زيهم
ابو حرب[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 20 دقيقة
العصمه بيد الحرمه وقالتله يا تمشى على الشاطى عريان والاتراك طالق ….طالق ….طالق