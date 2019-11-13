مجمع إرادة للصحة النفسية ينظم المؤتمر الدولي السادس حول التدخلات العلاجية

حسين العلي(صدى):

نظم مجمع إرادة للصحة النفسية بفندق الرتز كارلتون بجدة يوم الخميس بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠١٩ وعلى مدى ثلاثة أيام المؤتمر الدولي السادس بعنوان (جديد التدخلات العلاجية في الإضطرابات النفسية والإدمان) وحقق نجاحًا كبيرا في المنطقة واستطاعت اللجنة المنظمة للمؤتمر متمثلة برئيس المجمع الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي ورئيسة اللجنة المنظمة الدكتورة حنان الغامدي في هذا النجاح حيث تجاوز عدد الحضور ٧٠٠٠ شخص وذلك نظرة لندرة المؤتمرات فى هذا التخصص.

وهدف المؤتمر لتبادل المعرفة والخبرة والاطلاع على الحديث في مجال الصحة النفسية و علاج الادمان في العالم حيث تم عرض برنامج علمي شامل لمدة ثلاثة أيام متتالية يقدمه 50 من الاساتذة العالميين و المتخصصين بالمنطقة العربية و الممارسين الصحيين و ذوي الخبرة في هذا المجال

وأحتوى البرنامج على العديد من المحاضرات الخاصة بالاضطرابات النفسية والإدمانية بما في ذلك الكشف المبكر والتشخيص و التدخلات العلاجية والقضايا الأخلاقية والقانونية ، والتدابير الوقائية . بالإضافة إلى ذلك كانت هناك العديد من ورش العمل لتدريب المتخصصين الذين يعملون في هذا المجال في القطاع الصحي و القطاعات المختلفة ومراكز الاحتياجات الخاصة وغيرها من الأماكن التي توفر هذه الخدمات ،وتم بالمؤتمر اتاحة الفرصة للمشاركين للتواصل و مناقشة مختلف اضطرابات الصحة النفسية و السلوكية في المنطقة و العالم وكان هناك حضور مميز لـشركة “رواسي الأمل” في المؤتمر حيث

أبدعت الأستاذة أمل يحيى الحمدي، صاحبة مؤسسة رواسي الأمل للدعاية والإعلان ، في تقديم تغطية إعلامية فريدة للمؤتمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.

ولاقى البث المباشر للمؤتمر إعجاب الكثيرون ممن لم يتسنى لهم الحضور واستطاعوا متابعة الحدث عن بعد بكل تفاصيله لحظة بلحظة.