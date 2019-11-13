« تخصصي الرياض » يجري عملية متطورة في العيون لطفلة تعاني من مرض جيني نادر

ريم عبدالعزيز(صدى):

نجح فريق جراحي في طب العيون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019م في إجراء عملية باستخدام العلاج بالجينات عبر عقار لوكستورنا Luxturna لطفلة تبلغ من العمر 9 أعوام تعاني منذ الولادة من ضعف بصري شديد بسبب اعتلال الشبكية الوراثي في العينين نتيجة مرض جيني نادر.

وأوضح الدكتور هايل العبدلي المدير العام للشؤون الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض أن هذه العملية تعد الأولى التي تُجرى لطفلة على مستوى المملكة لافتاً إلى أن المستشفى يتميز بوجود مختبراتمتطورة متخصصة في الفحوصات الجينية تتوفر على إمكانات تقنية وبشرية عالية الأمر الذي يُمكّن من تحديد الجينات المعطوبة المحددة علمياً في أمراض متعددة ومختلفة من بينها أمراض العيون الوراثية.

وأضاف أن التحضيرات تجري حالياً لتأسيس تعاون مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من أجل بلورة قاعدة تعاون في معالجة هذه الحالات بالاستفادة من موارد الطرفين.

وبين الدكتور العبدلي أن الطفلة التي أجريت لها العملية تم متابعتها طبياً وتشخيصها من قبل الدكتورة سلوى الهزاع استشاري ورئيس قسم أمراض وجراحة العيون في المستشفى والخبيرة في أمراض العيون الجينية فيما قام استشاري جراحة العيون الدكتور محمد بن خثيلة بإجراء العملية.

وكانت الطفلة تعاني منذ الولادة من ضعف بصري شديد وإثر خضوعها للفحوصات الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي وفحص العينات في مختبر الفحوصات الجينية تبين أن لديها مرض وراثي نادر يتمثل في خلل في الجين RPE65 وهو مايتطلب حقنها جراحياً بدواء لوكستورنا الذي أقر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً.

إلى ذلك أكد الدكتور محمد بن خثيله استشاري طب وجراحة العيون أن العملية تحتاج إلى تقنيات ودقة جراحية عالية مشيراً إلى أن هذا العقار الجديد محدد للحالات المرضية التي تعاني فقط من خلل في الجين RPE65ويقوم الدواء بتثبيت النظر وايقاف تدهوره حتى لايحدث العمى الكلي.