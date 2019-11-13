الهلال: الطائرات المخصصة من ولي العهد ستكون لأعضاء القوة الزرقاء فقط

نواف السالم(صدى):

رفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

ويأتي ذلك بعد توجيه سموه بتخصيص أربع طائرات تقل جماهير الهلال إلى اليابان؛ لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام اوراوا الياباني، يوم الأحد الرابع والعشرون من نوفمبر الجاري.

وثمن المجلس دعم ولي العهد -حفظه الله- لممثل الوطن في هذا المحفل الخارجي؛ وذلك امتدادا لدعمه سموه التاريخي لقطاع الرياضة، والذي أثمر عن نقلة نوعية تعيشها الرياضة السعودية على الأصعدة كافة، وبما يتواكب مع النهضة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.

وتعتزم إدارة النادي تخصيص الطائرات الأعضاء القوة الزرقاء المسجلة بياناتهم لدى النادي والذين ساهموا -بعد توفيق الله- في وصول الهلال إلى النهائي من خلال تفاعلهم مع الفريق في جميع مبارياته.

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