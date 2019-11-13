توفير جنوط سيارات جنرال موتورز الجديدة بحجم كبير غير متوقع

واشنطن(صدى):

أعلن Michael Simcoe ، رئيس قسم التصميم لدى شركة جنرال موتورز الأمريكية ، في تصريحات رسمية ، عن توفير جنوط سيارات كبيرة الحجم على سيارات إنتاجية تعمل بالتأكيد على توفير مظهر سيارة أطول وأعرض وأقل ارتفاعاً لتوفر مظهر رائع ، وقريباً سيتم توفير جنوط سيارات إنتاجية بأحجام تتراوح بين 24 إنش وصولاً إلى 26 إنش .

فيما اشارت مصادر إعلامية ، أن هناك احتمال لتوفير تصاميم أشكال جديدة لهذه الجنط القادمة ، وسيستغل المصممون هذه الفرصة للمضي قدماً في تمييز منتجاتهم عن منافسيهم ، ومن المفترض زيادة توفير جنوط مصنوعة من الكربون فايبر أو مواد أخرى خفيفة الوزن .

يجدر الإشارة إلى أن الشركات توفر جنوط سيارات كبيرة دائماً في سيارات اختبارية ، ولكن تزويد سيارات إنتاجية بجنوط كبيرة جداً بحجم 26 إنش أمر غير متاح حالياً لدى الصناع .

وتعتبر لامبورجيني اوروس السيارة الإنتاجية الوحيدة حتى الآن التي يمكن طلبها اختبارياً مع جنط قياس 23 إنش ، ولكن يبدو أن سيارات جنرال موتورز القادمة ستحصل على اطارات أكبر منها حجماً ، فهذا الحجم من الجنوط يعتبر أمر مكلف ويعمل على زيادة وزن السيارة مما يؤثر بشكل سلبي على نسبة استهلاك البنزين التي ستزداد بسبب ارتفاع الوزن .