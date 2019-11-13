مفاجأة صادمة حول أغنية « الأطلال » لأم كلثوم

القاهرة(صدى):

كشف موسيقيون مصريون مفاجأة قوية حول أغنية « الأطلال » التي غنتها الفنانة الراحلة أم كلثوم عام 1966م، أي قبل نصف قرن من الآن.

وأوضح مجموعة من خبراء الموسيقى، أن هذه الأغنية غنتها الفنانة نجاة علي بتلحين محمد فوزي وبنفس الكلمات والعبارات قبل أكثر من 10 سنوات من غناء أم كلثوم لها.

وأضافوا في إحدى حلقات برنامج « معكم منى الشاذلي » ، أنه دائمًا ما يسعى لشراء التسجيلات النادرة التي ربما لا يعرف عنها الكثيرون شيئًا مثل أغنية « الأطلال » ، وهو ما حدث في هذه الأغنية لتشتهر بعد ذلك بصوت كوكب الشرق أم كلثوم.