انهيار أحد أبراج الضغط العالي بوادي ريم في رجال ألمع .. والأهالي يطالبون بحمايتهم من أخطارها

عسير(صدى):

تعرض أحد أبراج الضغط العالي للكهرباء بوادي ريم التابع لمحافظة رجال ألمع للانهيار وذلك بعد حدوث انهيار أرضي بالمكان المقام فيه هذا البرج مما أدى إلى اختلال التوازن وانهيار البرج ، حيث أنه من المتوقع أن يعود السبب في هذا الهبوط هو كمية الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية .

وقد طالب أهالي المحافظة من القائمين على الكهرباء بضرورة حمايتهم من مثل هذه الأخطار حيث أن حدثاً كهذا كان من الممكن أن يزهق الكثير من الأرواح لولا لطف الله تعالى .

كما طالب الأهالي بضرورة وضع هذه الأبراج بعيداً عن الكتلة السكنية وأماكن تواجد المواطنين بما يكفل السلامة للجميع عند حدوث مثل هذه الحوادث لا قدر الله ، إضافة إلى ضرورة إجراء اختبارات للتربة قبل زراعة هذه الأعمدة واختيار البيئة المناسبة لها .