أوهمتها أن ابنها مسحور..مشعوذة تحتال على امرأة بنصف مليون دولار

خالد الظفيري(صدى):

احتالت مشعوذة على امرأة في الكويت بزعمها أنها مسحورة وابنها وزوجها المتقاعد، وسلبت منها مبلغ 150 ألف دينار (495,000 دولار) على دفعات.

وقالت المجني عليها إن ابنها خرج من السجن المركزي، بعد سجنه بسبب تعاطيه المخدرات، مبينة أنها نادرًا ما كانت تشاهد ابنها، حيث كان يقيم بشكل شبه دائم عند شخص من البدون وهو ابن المدعى عليها، بعد أن تعرف عليه داخل السجن.

وأضافت أنها حاولت معرفة سبب تغيب ابنها المستمر عن المنزل، فاضطرت للذهاب حيث يقيم، وهناك تعرّفت على والدة صديقه، فأوهمتها أن ابنها مسحور لذلك سلك طريق الإدمان، كما أوهمتها أنها وزوجها مسحوران.

وأشارت إلى أنها وعلى مدار أشهر سلمتها كل ما تملك من مال، كما قامت بتسليمها مكافأة نهاية خدمة زوجها المتقاعد.