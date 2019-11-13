أصالة تلمح بخيانة زوجها من جديد: « قوية وصار هيك فيا! »

أميرة خالد(صدى):

لمحت الفنانة أصالة من جديد بخيانة زوجها لها خلال حفلها في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 28، الذي أقيم مساء الثلاثاء، بدار الأوبرا المصرية.

وقالت أصالة للحضور إنها تريد الانبساط، لافتة إلى أنها بحاجة ماسة للفرح حاليًا، كما سخرت من وصف الجمهور لها بالمرأة القوية.

وقال أحد الحضور للفنانة دعمًا لها: “إنتي قوية يا أصالة، ردت عليه سريعًا بقولها: قوية وصار هيك فيا؟”.

وحضر الحفل شقيقها أنس وكلٍ من شام وخالد الذهبي؛ وهما ولداها من زوجها السابق، وآدم وعلي العريان، بينما غاب زوجها المخرج طارق العريان.