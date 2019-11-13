مدير جامعة الملك خالد يلتقي مدير إدارة التدريب التقني والمهني بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

التقى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم بمكتبه، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي.

وفي بداية اللقاء رحب معالي مدير الجامعة بالدكتور الحفظي مشيدًا بالجهود التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون لتحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تفعيل ورفع مستوى التكامل بين الجهتين في سبيل خدمة أبناء الوطن والمنطقة في المجالات العلمية والتقنية وكذلك المهنية والأكاديمية.

وفي ختام اللقاء تسلم معالي مدير الجامعة التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير.