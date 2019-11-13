مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير يزور محافظ محايل

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل محافظ محايل المكلف الأستاذ علي بن إبراهيم الفلقي بمكتبه بالمحافظة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري يرافقه رئيس هيئة محايل الشيخ عيسي الشهري وعدد من مدراء الإدارات بفرع الرئاسة بمنطقة عسير، وقد تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة واحتياجاتها .

وأعرب الشيخ “الشهري” عن شكره لسعادته على ما تجده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة من دعم وتوجيه لامحدود.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.