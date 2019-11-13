مدرب المغرب: عبدالرزاق حمدالله مرتبط دومًا بالمشاكل

نواف السالم(صدى):

علّق المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، البوسني وحيد خليلوزيتش، على اعتزال عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر، اللعب الدولي.

وقال في تصريحات صحفية: « لا أعلم لِمَ اعتزل؟ ولن أعلق على الأمر، لقد تحدثت مع عدد من اللاعبين بشأنه وعلمت أنه مرتبط دومًا بالمشاكل ».

وأكد خليلوزيتش، أنه طوى صفحة اللاعب تمامًا، وأنه لا يهتم إلا باللاعبين المتواجدين معه في المنتخب الذي يستعد لانطلاق تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

يشار إلى أن حمدالله كان قد أعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب المغربي الأول، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.