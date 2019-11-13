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    نوفمبر

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بالفيديو.. نصائح هامة لأصحاب القولون العصبي لتجنب المضاعفات المؤلمة

بالفيديو.. نصائح هامة لأصحاب القولون العصبي لتجنب المضاعفات المؤلمة
علي القحطانى(صدى):

قال الدكتور خيال الخيال – استشاري الجراحة العامة والقولون ، إن مرض القولون العصبي هو خلل بين الاتصال العصبي والهرموني الذي يربط الدماغ بالجهاز العصبي والعكس ، هذا الخلل يؤدي لتغيرات تؤثر في حركة الأمعاء وهذا الذي يٌسبب الإمساك أو الإسهال ، فهناك مرضى لديهم قولون عصبي مع إمساك وآخرين لديهم قولون عصبي مع إسهال ، والبعض لديهم مكس مرة إسهال ومرة إمساك .

وتابع الخيال ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” ، للحالة النفسية والخوف والتوتر تأثير قوي في الإصابة بالقولون العصبي ، وفي العلاج يتم البدء بالعلاجات السلوكية ، ما نعطي دواء على طول ، أما في المرضى الذين يكون سبب مرضهم أنواع في الأطعمة مثل الألبان والسكريات الصناعية ، وهذه يجب التخفيف منها قدر المستطاع .


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