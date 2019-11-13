وظائف إدارية وفنية شاغرة بتأهيل وإحلال الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

فتح برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال في عدد من التخصصات.

وأوضح البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم؛ للعمل لدى «منارة الأفق للتموين، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو، وشركة روابي فيفا للزراعة والمقاولات المحدودة » في محافظة الجبيل الصناعية.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسميات «أمين صندوق: شهادة الثانوية العامة، فني متعدد المهن: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، فني متعدد المهن- الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ومساعد صيانة: شهادة الثانوية العامة » .

كما أشار البرنامج إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــا .