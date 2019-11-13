إزالة مياه زرقاء من عين طفل حديث الولادة بمستشفى الملك عبدالله

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكن فريق طبي في مستشفي الملك عبدالله ببيشة من اجراء أول عملية لإزالة مياه زرقاء من عين طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهر واحد سعودي الجنسية .

وكان يعاني من مياه زرقاء خلقيه ومنذ ولادتة باشر الطبيب المعالج حالتة وكان قياس ضغط العين مرتفع وأعطي العلاج والأدوية اللازمة لتخفيض ضغط العين وبعد استقرار حالة العين قرر الأطباء اجراء عملية ازالة المياة الزرقاء والطفل الان يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد .الجدير بالذكر ان هذة العملية تجري لأول مره في مستشفي الملك عبدالله ببيشة في ظل التطور والإمكانيات التي تقدمها وزارة الصحة ممثلة بصحة بيشة .