أشكال الكرش ونصائح للتخلص منه

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في مجال التغذية ، إنه حين تتخذين قرارك الحاسم بفقدان الوزن على مستوى معدتك، عليك أولاً أن تعلمي ان للبطن أشكال وأنواع مختلفة تتجمّع فيها الدهون لأسباب مختلفة.

وأوضح المختصون ، أن البطن أو الكرش لا يخزن الكثير من الدهون بل ينتج عن اتباعك نمط حياة لا يتضمن قيامك بالتمارين الرياضية أو بأي نوع من أنواع الحركية الجسدية. ولكي تتخلصي منه، ننصحك بأن تعملي على تحسين نظامك الغذائي وأن تختاري أطعمة صحية وأن تتوقفي عن تناول المأكولات الغنية بالسكّر.

وأضافوا ، إن كنت تعانين من مشكلات متكررة على مستوى جهازك الهضمي، فلا شكّ في أنّك إحدى أولئك اللواتي يسعين إلى التخلص من البطن المندفع إلى الأمام ، فالضغط النفسي قد يؤثر سلباً على شكل بطنك. ففي هذه الحالة، يطلق جسمك هرمون الكورتيزول الذي يحدّ من إمكانية إذابته للدهون ويسبب ارتفاع نسبة الغلوكوز في دمك، وننصحك ألا تتخليّ عن أي من وجباتك الأساسية وأن تتوقفي عن تناول الوجبات السريعة.

وتابعوا ، إذا كنت تجلسين أمام شاشة الكومبيوتر لساعادت متواصلة، فإحذري، فأنت معرّضة لتراكم الدهون في أسفل بطنك وإن كنت نحيفة. والحل؟ بالطبع، أن تمارسي التمارين الرياضية التي تساعدك على التخلص من الضغط النفسي وأن تتناولي طعاماً صحياً ومتوازناً.

وأكد المختصون أنه للتخلص من الكرش عليك اتباع الآتي : (إشربي 1.5 ليتر من الماء -لا تتناولي كميات كبيرة من الكربوهيدرات صعبة الهضم مثل تلك التي تتوفر في البقوليات، البروكولي والملفوف – تناولي الفواكه والخضار -تجنبي تناول الأطعمة الدهنية والمقلية -إهضمي طعامك ببطء وبشكل تام ) .