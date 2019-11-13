امرأة تجد قدم دجاجة داخل وجبة «ناغتس» من مطعم شهير

لندن(صدى):

وجدت سيّدة بريطانية أثناء تناول وجبة طعام على عجل، في مطعم شهير للوجبات السريعة قدم دجاجة صغيرة داخل الدجاج المقلي ” الناغتس “.

وقالت المرأة إنّها شعرت بالتقزّز والاشمئزاز من الأمر، فيما أصيبت ابنتها البالغة من العمر 6 أعوام بالصدمة.

ونشرت بوبسي فيديو ظهر فيه قدم الدجاجة الصغيرة داخل قطعة اللحم المقلي، وقالت إنّه بسبب الطريقة التي يحضر فيها ” ماكدونالدز ” الطعام، فيمكن أن يحدث هذا الأمر بسهولة.

وأضافت إنّها نباتية وليست مغرمة بوجبات مطاعم، لكنّها كانت بحاجة لتناول وجبة سريعة، بعدما أنهت ابنتها يومها الدراسي، لذلك توجهت إلى المطعم القريب.