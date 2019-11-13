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امرأة تجد قدم دجاجة داخل وجبة «ناغتس» من مطعم شهير

امرأة تجد قدم دجاجة داخل وجبة «ناغتس» من مطعم شهير
لندن(صدى):

وجدت سيّدة بريطانية أثناء تناول وجبة طعام على عجل، في مطعم شهير للوجبات السريعة قدم دجاجة صغيرة داخل الدجاج المقلي ” الناغتس “.

وقالت المرأة إنّها شعرت بالتقزّز والاشمئزاز من الأمر، فيما أصيبت ابنتها البالغة من العمر 6 أعوام بالصدمة.

ونشرت بوبسي فيديو ظهر فيه قدم الدجاجة الصغيرة داخل قطعة اللحم المقلي، وقالت إنّه بسبب الطريقة التي يحضر فيها ” ماكدونالدز ” الطعام، فيمكن أن يحدث هذا الأمر بسهولة.

وأضافت إنّها نباتية وليست مغرمة بوجبات مطاعم، لكنّها كانت بحاجة لتناول وجبة سريعة، بعدما أنهت ابنتها يومها الدراسي، لذلك توجهت إلى المطعم القريب.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7438 ] نشر منذ 14 دقيقة

هذا أثبات أن الناغتس معمول من الدجاج الطاجز (الطازج) ***!!! هههههههههههه

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