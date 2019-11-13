إطلاق وظائف شاغرة بمصفاة ساسرف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وقالت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل- اكتساب المواهب: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

. محلل الخزينة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

. مدقق حسابات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الهندسة، أو تقنية المعلومات).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2019م ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:اضغط هنا