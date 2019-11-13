الشباب يلتحق بالمتأهلين إلى الدور الـ32 من كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

اكتسح نادي الشباب، نادي طبرجل، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الدور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز أهداف الشباب كل من : جوانكا، سيبا، أحمد شراحيلي، ألفريد اندياي، محمد السهلاوي، ليتأهل بذلك إلى الدور الـ32 من كأس الملك.

وتأهل كل من: التعاون، الاتحاد، والهلال، والنصر، والأهلي، والوحدة، والاتفاق، والعدالة، والفتح، والفيحاء، والفيصلي وأبها، وضمك، والرائد، وجدة، والبكيرية، والجبلين، والمجزل، والجيل، والروضة، والصفا، والدرع، والنجوم، والطائي ونجران، والخليج، والعين، والأخدود، والعربي، وأحد، والشعلة.