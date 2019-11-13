الشباب يلتحق بالمتأهلين إلى الدور الـ32 من كأس الملك
اكتسح نادي الشباب، نادي طبرجل، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الدور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأحرز أهداف الشباب كل من : جوانكا، سيبا، أحمد شراحيلي، ألفريد اندياي، محمد السهلاوي، ليتأهل بذلك إلى الدور الـ32 من كأس الملك.
وتأهل كل من: التعاون، الاتحاد، والهلال، والنصر، والأهلي، والوحدة، والاتفاق، والعدالة، والفتح، والفيحاء، والفيصلي وأبها، وضمك، والرائد، وجدة، والبكيرية، والجبلين، والمجزل، والجيل، والروضة، والصفا، والدرع، والنجوم، والطائي ونجران، والخليج، والعين، والأخدود، والعربي، وأحد، والشعلة.
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