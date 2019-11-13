نائب أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية « سعي »

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة ” سعي ” وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من مستفيدين برنامج رائد لتأهيل وتوظيف ذوي اضطراب طيف التوحد.

واطلع سمو نائب أمير الرياض على أهداف ورؤية الجمعية ونشاطهاتها وخدماتها.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن برنامج رائد لتأهيل وتوظيف ذوي اضطراب طيف التوحد وأهدافه، معربًا سموه عن اعتزازه بالشباب القائمين عليه وما سيحققه من آمال وطموحات .