حقيقة تطبيق غرامة الـ1000 ريال وحجز وإيقاف من لا يحمل رخصة قيادة
كشفت مصادر حقيقة تطبيق المرور عقوبة عدم حمل رخصة القيادة للذكور والإناث، المتضمنة غرامة ١٠٠٠ ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة ٧ أيام، وكذلك توقيف قائد أو قائدة المركبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام للمرة الأولى.
وقالت المصادر : إن إدارة المرور نفت هذه المعلومات مؤكدة أن الصور المتداولة والتي تتضمن العقوبة ” مفبركة ” ، حيث أن هذه التعليمات تحكمها أنظمة ولوائح يتم نشرها في الصحف الرسمية.
كما أكدت المرور على أنه يمكن الاستفادة من موقع حساب المرور عبر ” تويتر ” أو الجهات الرسمية.
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