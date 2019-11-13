حقيقة تطبيق غرامة الـ1000 ريال وحجز وإيقاف من لا يحمل رخصة قيادة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر حقيقة تطبيق المرور عقوبة عدم حمل رخصة القيادة للذكور والإناث، المتضمنة غرامة ١٠٠٠ ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة ٧ أيام، وكذلك توقيف قائد أو قائدة المركبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام للمرة الأولى.

وقالت المصادر : إن إدارة المرور نفت هذه المعلومات مؤكدة أن الصور المتداولة والتي تتضمن العقوبة ” مفبركة ” ، حيث أن هذه التعليمات تحكمها أنظمة ولوائح يتم نشرها في الصحف الرسمية.

كما أكدت المرور على أنه يمكن الاستفادة من موقع حساب المرور عبر ” تويتر ” أو الجهات الرسمية.