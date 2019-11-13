أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة «ىسعي »

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم,رئيس مجلس إدارة ” سعي ” لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في سوق العمل مرزوق بن عبدالله العتيبي وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من مستفيدين برنامج رائد لتأهيل وتوظيف ذوي اضطراب طيف التوحد .

وقدم العتيبي نبذه عن الجمعية وماتقدمه من برامج وورش عمل ودورات تدريبية التي تسهم في تنمية المهارات الذاتية والاستقلالية والمهارات الإدراكية والمهارات الحسية والمهارات العملية والوظيفية ، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل لتقديم خدمات ذات جودة عالية لذوي اضطراب طيف التوحد ولضمان حقوقهم الاجتماعية والتربوية والنفسية والإنسانية.

كما قدم العتيبي شرحًا مفصلاً عن برنامج رائد لتأهيل وتوظيف ذي اضطراب طيف التوحد. وأهدافه وجهود الشباب العاملين عليه .

وأكد سموه على طاقاتهم الإيجابية التي يجب استثمارها لتنمية ونهضة الوطن ، منوها بدورهم الهام والأساسي.