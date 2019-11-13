شروط عدم تغيير الزجاج الأمامي للسيارة إذا تعرّض للصدم

برلين(صدى):

كشفت الهيئة الألمانية للفحص الفني، عن شروط إصلاح الزجاج الأمامي للسيارة إذا تعرض إلى الخبط بالحجارة أثناء السير، مؤكدة أن الأمر يعتمد على حجم الخبطة وموقعها.

وأشارت إلى أنه يُسمح بعدم تغيير الزجاج الأمامي، إذا كانت الخبطة لا تتجاوز حجم ظفر الإبهام وألا تكون واقعة في مجال رؤية قائد السيارة، كما لا يجوز أن تكون قريبة من حافة الزجاج.

وأفادت يجب الحفاظ على موضع الخبطة في حالة جافة ونظيفة، حتى يتم إصلاحها لدى أحد المراكز المتخصصة، وذلك باستخدام شريط لاصق، ووضعه على الجزء المتضرر.